Roma-Milan, Tonali: “La concentrazione è il 50% della gara, stasera daremo tutto. Europa League? Siamo forti”

Nel prepartita del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, Roma–Milan, in programma allo “Stadio Olimpico” (SEGUI QUI LA DIRETTA LIVE), il centrocampista rossonero, Sandro Tonali, ha parlato ai microfoni di “Milan TV”, per presentare il match contro la squadra capitolina, dopo il passaggio del turno in Europa League. Queste le dichiarazioni del numero 8 di Stefano Pioli.

“Lavoriamo da tre giorni su questa gara, abbiamo lavorato su tutti i punti di vista, a partire dall’entusiasmo fino alle cose tattiche. Approccio alla gara? Serve concentrazione, è quello che ci sta mancando adesso. La concentrazione è il 50% della partita. Dobbiamo cercare di dare il massimo tutti quanti insieme per provare a vincere. Proseguire l’avventura in Europa League? La qualificazione ti dà forza, anche sapendo di non aver fatto due grandi partite. Il passaggio del turno significa che sei forti e noi lo siamo. Daremo tutto per stasera”.

