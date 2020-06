Monza, Berlusconi sfida il Milan: “Il mio cuore è diviso a metà, in caso di promozione e derby…”

Silvio Berlusconi sogna il derby tra il suo Monza e il Milan.

L’attuale patron e presidente del club brianzolo ha ottenuto di recente con la sua nuova squadra la promozione in Serie B e adesso non ha intenzione di fermarsi. I progetti dell’ex numero uno rossonero sono davvero ambiziosi e rivedere il Monza nella massima serie non sarebbe di certo utopia. A confermare il tutto le dichiarazioni di Berlusconi che ha parlato così nel corso di un’intervista concessa a ‘Il Cittadino‘.

Monza, Berlusconi: “Prendere Ibrahimovic e Kakà? Mai dire mai. Al Milan difficile sostituirmi”

“Il mio cuore è diviso a metà fra il mio vecchio, caro Milan e il mio giovane, caro Monza. Ma nel caso di un incontro Monza-Milan non potrebbe che battere tutto per il Monza. Il primo amore non si scorda mai, ma il mio nuovo amore in un confronto diretto non può che prevalere sul vecchio. Quindi ancora forza Milan, ma ancora di più forza Monza. E naturalmente forza Italia”.