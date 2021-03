Milan-Udinese, Pioli: “Ibrahimovic nostro leader e arma in più. Zlatan a Sanremo? Guarderò la Juventus”

Il Milan si prepara alla sfida casalinga contro l’Udinese.

I rossoneri dopo il successo dell’Olimpico contro la Roma vogliono continuare il proprio momento positivo per restare attaccati all’Inter capolista. Il tecnico milanista, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il match di San Siro che si disputerà mercoledì sera alle ore 20,45.

“I numeri parlano chiaro. È vero che senza i tifosi giocare in casa o fuori non è determinante, ci sono molte più vittorie in trasferta rispetto al passato. Giocare nel proprio stadio, essere nel tuo spogliatoio, dovrebbe darti vantaggi. L’Udinese è una squadra tecnica che può metterci in difficoltà. Ibra e Mandzukic? Zlatan è il nostro leader, la squadra ha giocato con volontà anche quando è uscito lui. Sono tanti i talenti che possono trovare la giocata vincente, anche se mancano alcuni titolari. Mi sarei sorpreso se Ibra avesse detto cose diverse dallo scudetto nella conferenza a Sanremo. Non dobbiamo fare la corsa su nessuno, solo su noi stessi, cercando di avere continuità e vincere tante partite. Siamo usciti soddisfatti da domenica, giocando come volevamo. Arriva il momento decisivo da marzo a maggio, siamo concentrati. Ibra è un’arma in più, ma siamo riusciti a fare bene senza di lui e ciò dimostra la qualità del nostro gioco. Sanremo? Guarderò Juventus-Spezia, Zlatan l’ho sentito ma il festival finisce troppo tardi”.

