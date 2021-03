Sanremo 2021, Ibrahimovic punzecchia Lukaku: “Se vuole venire qui è il benvenuto. Mihajlovic? Spero non sappia cantare”

Zlatan Ibrahimovic è pronto a fare il suo debutto a Sanremo.

E’ pronta ad iniziare l’avventura sanremese di Zlatan Ibrahimovic che, questa mattina, è stato presentato in conferenza stampa insieme ad Amadeus e agli altri ospiti. L’attaccante del Milan, attualmente alle prese con un problema muscolare, sarà sul palco di Sanremo come ospite fisso.

“Non penso alle polemiche. Chi mi conosce sa che sono un professionista. Sono qui per restituire all’Italia un po’ di quello che mi ha dato. Quando mi è arrivata questa proposta ho chiesto cosa fosse Sanremo. Mi hanno detto che era la cosa più importante in Italia. Beh, allora lo faccio. Speriamo che Sinisa non sappia cantare, così siamo sullo stesso livello. C’è un motivo se Amadeus mi ha chiamato: perché vuole spaccare tutti i record, e io mi presento”.

Ibrahimovic si è poi soffermato sul suo infortunio: “Sfortunatamente ho avuto questa piccola lesione ma non cambia nulla il mio programma qui al Festival. Posso fare tutti i movimenti. Dipende da Amadeus. Sicuramente è più facile fare goal. Questo non è il mio mondo, ma son in buone mani con Amadeus e Fiorello. Se sbaglio nessuno mi può giudicare, se faccio bene invece forse avrò un altro lavoro dopo il calcio. Di sicuro ci divertiremo. Amadeus mi ha detto ‘Vieni che spacchiamo tutti i record’. Sono pronto…”

Inevitabile la parentesi relativa a Lukaku, dopo il testa a testa nel derby di Coppa: “Non c’è alcun problema personale, quello che succede in campo resta in campo. Se vuole venire qui, è il benvenuto”.

Chiosa finale sul Milan: “Lavoro per il Milan e farò di tutto per far sì che il Milan abbia successo. Mi piacciono e rispetto tutti i club in cui ho giocato ma nel Milan mi sento a casa”.