Milan-Torino, Izzo: “Noi a testa alta, risponderemo sudando la maglia. Ai tifosi dico…”

Il Torino è stato eliminato dalla Coppa Italia.

La squadra di Walter Mazzarri, ieri a San Siro, è stata battuta dal Milan in occasione dei quarti di finale della competizione. I rossoneri hanno rimontato ai tempi supplementari gli avversari, che erano andati in vantaggio con una doppietta di Bremer, grazie al neo-entrato Calhanoglu. Una brutta sconfitta che segue il 7-0 subito in campionato contro l’Atalanta, anche se ieri i granata hanno dimostrato di potere rialzarsi.

Il difensore Armando Izzo, attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram, ha commentato il risultato maturato a San Siro: “Abbiamo giocato a testa alta e con coraggio. Più di mille parole, la risposta migliore è sempre una maglia sudata. È ora di stare uniti, tutti insieme!”. Un messaggio rivolto soprattutto ai tifosi, che hanno criticato a toni duri la squadra dopo le recenti batoste.

