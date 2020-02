Milan-Torino, Gabbia: “Ho coronato un sogno, spero di riviverlo. Ecco a chi dedico la vittoria”

Esordio e vittoria per Matteo Gabbia.

Il Milan, nel posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, ha conquistato i tre punti battendo il Torino. Nel secondo tempo, a causa dell’infortunio di Simon Kjaer e dell’improvvisa indisponibilità di Matteo Musacchio, il tecnico Stefano Pioli ha fatto scendere in campo il difensore classe ’99. Una gioia immensa per lui, alla prima presenza in prima squadra.

Il giocatore, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara, ha parlato delle emozioni provate: “È il coronamento di un sogno, di momenti di lavoro importanti. Ringrazio lo staff e i compagni, che ogni giorno mi aiutano. Dedico questa partita ai miei nonni, che hanno l’abbonamento qui da quando ero piccolo. Ho sempre cercato di dare il massimo, poi la società – parlando con me e con chi mi vuole bene – ha deciso di prendere questa strada, quella di trattenermi. Spero di vivere altre nottate così. A Firenze titolare? Mi allenerò sempre al massimo, poi deciderà il mister. Cerco ogni giorno di migliorare, che sia difesa a due o a tre. L’allenamento è molto importante, lo scorso anno anche mi sono alternato nei due schieramenti. In questo momento cerco di rubare il meglio da chi si allena con me, da Romagnoli, Musacchio e Kjaer posso imparare tanto. E poi da tutti i campionati passati da qui in passato ho provato a prendere qualcosa, da Maldini a Nesta e Thiago Silva. Al momento dell’ingresso in campo ho pensato che finalmente fosse arrivato il momento di realizzare il mio sogno. Ero molto tranquillo, quando scendi in campo dipende tutto da te. Ringrazio i compagni e Romagnoli. Ibrahimovic mi ha fatto i complimenti, le sue parole valgono tanto per me“.

