Milan-Torino, Romagnoli: “Vittoria preziosa, vogliamo arrivare fino in fondo. A Gabbia dico…”

Il Milan torna a vincere.

La squadra di Stefano Pioli, reduce dalla sconfitta nel derby contro l’Inter e dal pareggio maturato in Coppa Italia contro la Juventus, ha conquistato la vittoria nel posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A contro il Torino grazie ad una rete messa a segno dal solito Ante Rebic al 25′.

Il difensore e capitano rossonero Alessio Romagnoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara, ha commentato il successo ottenuto tra le mura amiche: “Vittoria preziosa, è molto importante per noi. Abbiamo giocato una grande partita, dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo e ci sono ancora tante gare. Non dobbiamo mai abbassarci, dobbiamo rimanere compatti e portare a casa i tre punti. Io penso di aver fatto molte partite migliori di queste, ma c’è anche da dire che quando si vince le prestazioni sembrano migliori. Faccio i complimenti a Gabbia per l’esordio, se lo è meritato perché è giovane e lavora sempre molto bene. Champions League? Guardiamo partita dopo partita, ma metteremo tutti noi stessi per arrivare fino in fondo“.