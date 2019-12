Milan, senti Perinetti: “Ibrahimovic? Un calciatore di spessore, rialzerà i rossoneri. Piatek? Ecco come la penso”

Giorgio Perinetti commenta il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic.

VIDEO Milan, il ritorno di Ibrahimovic: la top five dei gol segnati dal fenomeno svedese in rossonero

Il noto direttore sportivo, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato dell’approdo in rossonero del possente attaccante svedese e di come potrebbe aiutare Pioli a far rialzare il “Diavolo“. Il dirigente si è anche soffermato sul momento di Piatek che, a sua detta, dovrebbe cambiare aria per potersi ritrovare.

Lazio, Luis Alberto: “Non pensiamo allo scudetto, è presto. Vi dico qual è il mio desiderio”. E sulla Juventus…

“Ibrahimovic? Al di là delle sue condizioni fisiche, è un calciatore di un tale spessore che aiuterà il Milan a risollevarsi. Con lui i rossoneri provano a riscattare una stagione deprimente, se non è una mossa della disperazione è una mossa dell’emergenza che va a coprire gli errori commessi. Piatek? Cambiare aria può essergli utile. Poi c’è da dire che alcuni giocatori rendono meglio in delle realtà e non in altre. Ho sempre detto di lui che è un attaccante poco incline a giocare con la squadra e a calarsi negli schemi”.

Capello: “Juve e Inter hanno il dna per vincere, ma attenzione alle romane. Ibrahimovic? Io ho tirato fuori…”