Lazio, Luis Alberto: “Non pensiamo allo scudetto, è presto. Vi dico qual è il mio desiderio”. E sulla Juventus…

Il bilancio di Luis Alberto.

Il centrocampista spagnolo è uno dei protagonisti della magica annata della Lazio, che attualmente si trova al terzo posto della classifica di Serie A a -6 dalla vetta.

Il classe ‘92, intervenuto ai microfoni di ‘Marca’, ha stilato un bilancio della prima metà di stagione dei biancocelesti, che sia in campionato che in Supercoppa hanno battuto la Juventus, campionessa indiscussa della massima serie italiana negli ultimi anni: “Non direi che la Lazio sia la bestia nera della Juventus. Loro hanno cominciato molto forte, non ci hanno regalato nulla. C’era un titolo in palio con la Supercoppa, però siamo riusciti a vincere in campionato e sapevamo che potevamo ripeterci anche in coppa. Siamo consapevoli di quello che possiamo ottenere se diamo l’anima in ogni gara. Per parlare di scudetto è ancora presto, procediamo un passo alla volta. Parlare di scudetto ora ci distrae soltanto. Essere in lotta sarebbe un sogno che diventa realtà, ma dobbiamo essere prudenti”.

A proposito, invece, del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: “Inzaghi mi ha dato più libertà e spazio, vuole che sia più protagonista e per ora sta andando bene sia alla squadra che a me. Quest’anno sono ad un livello molto alto, ho fatto uno scatto in più, mi sento molto bene e mi sto prendendo nuove responsabilità. Un desiderio per il 2020? Spero di continuare così, l’ho già detto in altre occasioni. C’è qualcosa che mi entusiasmerebbe: andare agli Europei, ma non dipende solo da me. Ci sono tanti altri grandissimi giocatori della nazionale spagnola che vogliono lo stesso”.

