Lazio, il ds Tare: “Non voliamo alto, restiamo umili. Vi dico come possiamo continuare a crescere”

Bilancio positivo per la Lazio.

I Capitolini hanno chiuso l’anno in bellezza, conquistando domenica la Supercoppa italiana nel match giocato in Arabia Saudita contro la Juventus. Luis Alberto, Lulic e Cataldi hanno trascinato la squadra di Simone Inzaghi verso la vittoria del primo titolo in palio per la stagione 2019/20. Un ottimo risultato, che rispecchia le lodevoli prestazioni di questa annata.

VIDEO Juventus-Lazio, a Riad Inzaghi trionfa su Sarri. Dybala illude, Cataldi mette a segno una perla. Il film della gara

Il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha parlato del trionfo dei suoi a Riyad: “Per noi i festeggiamenti durano fino alla sera della partita. Poi ci sono le vacanze meritate, quando si rientra il 30 servirà grande concentrazione per l’altra metà della stagione che rimane. Perché ci saranno ancora tante battaglie e dobbiamo essere pronti. Troppo facile parlare adesso. Chi ha seguito la squadra in estate ha capito che si era creato qualcosa di molto positivo. Serviva la conferma sul campo. All’inizio si vedeva il gioco ma non i risultati. Dopo la partita con l’Atalanta qualcosa è cambiato e da lì siamo partiti. Ma come ho sempre detto, a Roma si passa facilmente dalle stelle alle stalle. Sarei bugiardo a dire che i complimenti non fanno piacere, ma a me piace che le cose si facciano con tranquillità e serenità. Chi vuole bene a questa squadra non deve volare troppo in alto, ma deve tenere i piedi ben attaccati a terra, con grande umiltà. Il calcio è uno sport in cui le opinioni possono cambiare ogni tre giorni, perciò finché si vince va bene, però quando ci sarà la prossima sconfitta dovremo essere bravi a difendere quanto fatto. Solo così si può crescere“.

Serie A, l’analisi di Ferri: “Inter, ecco come vincere lo scudetto. Cagliari e Lazio due sorprese”. E sul Milan…