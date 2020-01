Milan, senti Mirabelli: “Il ritorno di Ibrahimovic è stato un errore, non è più lo Zlatan di un tempo”

Massimiliano Mirabelli torna alla carica.

Brescia-Milan, Pioli: “Non abbiamo ancora fatto nulla, Paquetá sia più determinante. Rebic titolare? Rispondo così”

L’ex direttore sportivo del Milan ha commentato senza filtri l’arrivo in rossonero di un campione del calibro di Zlatan Ibrahimovic, le dichiarazioni in questione le ha rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva. Il dirigente calabrese divenne ufficialmente direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica del club rossonero nell’aprile del 2017, incarico che mantenne fino al 24 luglio 2018 quando subì l’esonero.

Brescia-Milan, Corini: “Rossoneri in salute, dobbiamo fare risultato. Ibrahimovic? Ecco come la penso”

“Sono contrario all’arrivo di giocatori di 38-39 anni. Non bisogna accontentarci e cercare di competere con le società inglesi, spagnole e tedesche. È una bella storia perché il giocatore ha scritto delle pagine importanti in Italia e nel Milan. Sicuramente non è più l’Ibra di un tempo, ma nel mercato di gennaio bisogna accontentarci. È stato un bel ritorno per i tifosi”.

Juventus-Roma, Bentancur: “Più inserimenti ora che in tre anni, adesso testa al Napoli”. Poi stuzzica l’Inter…