Brescia-Milan, Corini: “Rossoneri in salute, dobbiamo fare risultato. Ibrahimovic? Ecco come la penso”

Eugenio Corini si proietta alla sfida di campionato tra Brescia e Milan.

Il tecnico delle “Rondinelle” ha analizzato la sfida pareggiata nello scorso turno di campionato contro il Cagliari e presentato il match contro i rossoneri che andrà in scena nella serata di venerdì. Le parole dell’allenatore del club lombardo nel corso della conferenza stampa della vigilia.

“La squadra, anche domenica scorsa, ha dimostrato cattiveria, purtroppo non siamo riusciti a conquistare la vittoria. Il Milan è in salute e ha preso un grande giocatore. Loro sono una squdara molto aggressiva, quando arrivano sugli esterni spingono molto. Hanno interpteti di grande valore. Noi dobbiamo andare avanti nel nostro percorso, cercando di fare risultato. Con il Cagliari siamo stati più incisivi, sapevo che questo mi avrebbe garantito solo un’ora di gioco. Abbiamo fatto una buona gara, ma non siamo riusciti a gestirla. Ibrahimovic? Ha dimostrato il suo valore, che è straordinario: a volte può essere incontenibile. A prescindere da lui, dobbiamo tenere conto di ciò che riesce a creare attorno a sé. Torregrossa? Era un po’ giù di morale, io l’ho sempre invitato a spinger. Adesso ha maturato l’idea di giocare in A, quando sei un esordiente paghi qualcosa. Mercato? C’è chiarezza con il presidente: se riusciremo a prendere giocatori che miglioreranno la rosa andrà bene”.

