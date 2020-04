Milan, senti Albertini: “Troppa confusione, ripartire da zero è dura. Tonali? Vi dico la mia”

Demetrio Albertini dice la sua sul Milan.

L’attuale presidente del settore tecnico della FIGC, il quale ha vestito la maglia rossonera 1988 al 2002, continua a seguire con passione le sorti del club di Via Aldo Moro, che negli ultimi anni sta vivendo un periodo di ripetute rivoluzioni societarie, senza riuscire a trovare stabilità e continuità nei risultati sul campo. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Albertini ha parlato del momento del Milan e di uno di un talentuoso giocatore di grande prospettiva su cui la società ha messo gli occhi.

“C’è abbastanza confusione. E’ sempre difficile ripartire da zero tutti gli anni e non capire da dove ripartire. Il mercato è uno delle componenti per poter arrivare alla vittoria, tutte le altre componenti vanno costruite. Tonali? A me piace tanto, anche per riuscire a ricostruire uno zoccolo duro italiano, per me il senso di appartenenza è un valore molto importante“.

