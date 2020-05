Milan, Scaroni: “Ci sono alcuni contagiati, Maldini sta bene. Ibrahimovic? Tornerà a giocare”

Le dichiarazioni di Paolo Scaroni.

Mentre il mondo del calcio italiano attende la decisione del Premier Giuseppe Conte, che a giorni dovrà decretare la ripresa dei campionati o la sospensione definitiva, i club di Serie A hanno iniziato a richiamare in Italia i propri giocatori che erano ritornati in patria per trascorrere la quarantena con la propria famiglia, dal momento che già dal 4 maggio è possibile svolgere allenamenti individuali nelle specifiche strutture.

Anche il Milan ha chiesto ai suoi giocatori di ritornare a Milanello per riprendere gli allenamenti, e tra questi vi è Zlatan Ibrahimovic che durante la quarantena ha continuato ad allenarsi con l’Hammarby, club di svedese di cui possiede una percentuale delle quote, per non perdere la forma fisica.

A commentare la situazione del centravanti svedese, che dovrebbe ritornare anche per discutere il suo futuro, è intervenuto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che durante WarRoom, il format web di Roma InConTra, ha svelato anche che alcuni giocatori rossoneri sono stati contagiati dal Coronavirus ma sono fortunatamente sulla via della guarigione. Queste le sue dichiarazioni:

“Credo che Ibrahimović voglia tornare a giocare. Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza. Dobbiamo abituarci a convivere con il virus e questo vale anche per il calcio. Non è possibile stare fermi fino al contagio zero. In fondo possiamo adottare la formula tedesca che prevede che chi è malato vada in quarantena mentre gli altri continuano“.