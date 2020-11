Milan, Raiola esalta Ibrahimovic: “Zlatan ha resuscitato i rossoneri, ecco fino a quando potrà giocare”

Zlatan Ibrahimovic sta stupendo tutti grazie a un avvio di stagione davvero esaltante.

Milan, Ibrahimovic contro l’EA SPORTS: “FIFA 21? Chi gli ha dato il permesso di usare il mio nome?”

L’attaccante svedese in forza al Milan ha messo a segno ben 10 reti nelle prime otto partite di campionato sebbene abbia saltato un paio di gare a causa della positività al Coronavirus. Momento magico per l’ex Los Angeles Galaxy che nell’ultima uscita contro il Napoli ha però rimediato una botta al bicipite femorale e sarà costretto a restare fuori poco più di 10 giorni. Nel frattempo sono arrivate le parole del suo procuratore, Mino Raiola, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al portale olandese volkskrant.nl.

“Giocherà a calcio finché non dovranno portarlo via su una barella. Può continuare a giocare fino ai 50 anni, ma solo se gioca ad alti livelli. confessa Raiola. Zlatan ha resuscitato tutto il Milan, è il 90% della squadra. Anche quando gioca ai videogiochi, Zlatan vuole vincere. La sconfitta non gli appartiene, lo fa impazzire. Non vuole giocare bene una volta, lo vuole sempre. Ha ancora la forza e la capacità di trasmettere qualcosa alla prossima generazione, quindi deve continuare il più a lungo possibile”.