Milan, Ibrahimovic contro l’EA SPORTS: “FIFA 21? Chi gli ha dato il permesso di usare il mio nome?”

Zlatan Ibrahimovic si scaglia contro FIFA 21.

Milan, infortunio Ibrahimovic: diffuso l’esito degli esami strumentali. Condizioni e tempi di recupero

L’attaccante svedese del Milan in questa prima parte di stagione ha messo a segno ben 10 reti, la maggior parte di pregevole fattura. Il centravanti scandinavo nel corso della sfida vinta per 3-1 in casa del Napoli, ha però rimediato un brutto infortunio sl bicipite femorale e dovrà pertanto restare ai box per almeno dieci giorni. Uno stop che creerà non pochi disagi alla compagine di Pioli che rischia di dover perdere Ibracadabra per un tempo più lungo, da capire come starà tra una settimana. Nel frattempo, però, Ibra attraverso il proprio profilo twitter ha polemizzato contro il celeberrimo videogioco calcistico.

“Chi ha dato alla EA Sport il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? LA FIFPro? Non sapevo di essere un membro e se lo sono, mi hanno inserito con qualche strana manovra e senza il mio consenso esplicito. E di certo non ho mai dato il permesso alla FIFA o alla FIFPro di fare soldi usandomi. Qualcuno sta guadagnando col mio nome e la mia faccia senza nessun tipo di accordo in questi anni. È tempo di investigare”.