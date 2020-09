Milan, ottimismo per Ibrahimovic: l’infortunio dello svedese e il possibile recupero. La situazione

Vige cauto ottimismo per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic.

Il centravanti svedese del Milan – rimasto a riposo nell’amichevole precampionato contro il Brescia – è reduce da una contusione alla coscia destra che negli ultimi giorni lo sta tenendo lontano dal campo. Nella sfida comunque vinta dai rossoneri con il parziale di 3-1, a sostituire il gigante classe ’81 è stato il giovanissimo Lorenzo Colombo, resosi protagonista – come anche Kessie e Castillejo – con una rete siglata e una prestazione decisamente sopra la media. Prove positive, dunque, che arrivano a 5 giorni dall’attesissimo preliminare di Europa League, nel quale la compagine di Stefano Pioli dovrà affrontare gli irlandesi dello Shamrock Rovers, probabilmente, con Ibra Cadabra recuperato e titolare al centro del reparto avanzato milanista.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, quello che filtra a Milanello è un cauto ottimismo per il recupero entro settimana di Ibrahimovic, considerata l’entità non poi così grave del problema fisico. Vista l’indisponibilità di Rafael Leao – prima alternativa di Pioli al centro dell’attacco – che non ha ancora nessun allenamento nelle gambe, in caso di eventuale forfait dello svedese a giocare davanti al trio di trequarti formato da Calhanoglu, Rebic e Castillejo dovrebbe essere, come nell’ultima amichevole, il classe 2002 Colombo, reduce comunque da un precampionato eccellente nel quale ha collezionato tre reti in altrettanti match amichevoli.

