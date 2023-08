Milan, Novellino: “Serve una punta! Diavolo favorito sull’Inter per lo scudetto”

Cosa ti ha colpito maggiormente del Milan al Dall’Ara? “Come si sono inseriti subito nelle dinamiche tattiche Reijnders, Pulisic e Loftus-Cheek. Il Milan non ha sbagliato nulla. Anche a livello difensivo, Pioli ha tenuto una bella linea alta e aggressiva. Come piace a me”.

I rossoneri sono al completo o necessitano di una prima punta? “Se il Milan vuole essere pericoloso anche in Champions, deve necessariamente acquistare una prima punta, alternativa a Giroud. Lukaku? Non saprei francamente”.

Alternativa o sostitutiva? “Alternativa. Io ai miei giocatori di fiducia non rinuncio mai, a prescindere dall’età. Giroud ha 37 anni? E cosa c’entra? Per quello che ha dimostrato e sta dimostrando deve giocare lui. Non si discute”.

C’è inoltre chi sostiene che il Milan sia stato eccessivamente frettoloso con De Ketelaere, non dandogli subito una seconda chance… “La avrà prossimamente, sempre con il Milan. I rossoneri lo hanno dato via in prestito perché credono nel calciatore, che ha soltanto bisogno di trovare continuità. Una volta pronto, tornerà alla corte del Diavolo senza alcun dubbio”.

Chi si giocherà lo scudetto? “Vedo il Milan favorito insieme all’Inter. Poi mi sembra che anche la Juve sia messa molto bene. Il Napoli? Tanti lo decantano, ma a me non convince in chiave tricolore. Tra le papabili, inserisco anche l’Atalanta”.

La possibile sorpresa? “Voto per la Fiorentina di Italiano. Hanno fatto un ottimo mercato e si vede la mano del tecnico, tra i più preparati in circolazione, sulla squadra. I viola saranno la mina vagante".