Calciomercato Monza, Galliani: “Vogliamo Colombo, ma dipende dal Milan. Miretti…”

"Una o due punte? Cerchiamo una punta, punto e basta. Il Monza cerca soltanto un attaccante per completare il reparto". Lo ha detto Adriano Galliani , intervistato ai microfoni di "Monza News". L'amministratore delegato del club brianzolo ha fatto il punto sulle trattative in entrata ed in uscita relative alla sessione estiva di calciomercato.

DA COLOMBO A MIRETTI -"Se ci sono nomi nuovi rispetto a quelli usciti nei giorni scorsi? No, l'obiettivo principale resta Lorenzo Colombo del Milan. Il Milan lo potrebbe tenere? Vediamo, noi siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi. La formula non l'abbiamo ancora discussa. In mezzo al campo la priorità è Miretti della Juventus? Ci piace, ma non è detto che la Juve lo lasci partire. Ma siamo pronti ad alternative, abbiamo anche altre 2/3 idee".