Milan, Novellino: “il 5-0 di Bergamo è mortificante, Pioli ha bisogno di Ibrahimovic”

Il Milan deve rialzare la testa.

Calciomercato Milan, piazzato il colpo Ibrahimovic: Zlatan ha scelto i rossoneri, il ritorno dopo sette anni. I dettagli

I rossoneri hanno ceduto addirittura per 5-0 all’Atalanta che domenica scorsa ha letteralmente strapazzato la squadra guidata da Pioli che, tra l’altro, sta vivendo una stagione confusa e ricca di amarezze. L’ex tecnico della Fiorentina potrà contare da adesso sulla potenza fisica e mentale di Zlatan Ibrahimovic che potrà dare una grossa mano alla fase offensiva del ‘Diavolo‘. Sul periodo di crisi vissuto dal club di Via Aldo Rossi si è anche espresso il tecnico Walter Novellino, che ha parlato così ai microfoni di tuttomercatoweb.com.

“Il 5-0 di Bergamo è mortificante. Quando si perde 5-0 con tutto il rispetto per l’Atalanta che gioca un calcio importante, pratico ed essenziale, è tutto esagerato. Il Milan è una banda che non riesco a capire. L’Atalanta è una squadra seria. C’è tutto il tempo per rifiatare. Si criticava Gattuso che invece ha fatto un grandissimo lavoro. Quella maglia è importante, la società non deve vivere di ricordi. Leao fa la giocata ma non corre. Non capisco questi atteggiamenti da superstar. Mi dispiace per Boban e Maldini, ce la stanno mettendo tutta. Ma i calciatori hanno delle responsabilità. Il Milan ha bisogno di Ibra. E poi mi aspetto che la Juve dia un po’ di libertà a Sarri”.