Milan-Napoli, Kalulu: “Tante assenze? Siamo 25-30 calciatori di qualità. Settimana diversa, contribuiremo tutti”

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu.

Il calciatore francese, classe 2000 che grazie alle sue doti fisiche può essere impiegato sia come laterale di difesa che come difensore centrale, ha già esordito con la maglia rossonera, nel corso del match di Europa League contro lo Sparta Praga, vinto dal Milan per 1-0. Durante la stagione in corso ha avuto modo di esordire anche durante il campionato di Serie A, subentrando a gara in corso, nella sfida interna contro il Parma, pareggiata 2-2, ma il match che il giocatore nativo di Lione non dimenticherà mai, sarà quello contro il Genoa, nella trasferta al “Ferraris”, gara durante la quale, nel suo debutto da titolare in campionato, il calciatore francese ha siglato il gol del 2-2 nel pareggio esterno contro i “grifoni”. Questa sera, il giocatore ex Olympique Lione, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”, per presentare la sfida di “San Siro” contro il Napoli, posticipo serale valevole per il ventisettesimo turno del campionato di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

“E’ vero che abbiamo una settimana un po’ diversa dalle altre, ci sono tante assenze, ma abbiamo un gruppo di qualità. Siamo 25-30 calciatori di qualità, tutti possono dare il proprio apporto“.

