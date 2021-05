Milan, Maldini suona la carica: “Grazie di tutto. Possiamo essere protagonisti”

La stagione del Milan è stata da incorniciare.

I rossoneri hanno continuato sulla falsa riga della scorsa stagione, sono stati per diverso tempo al primo posto, e nel momento di massima difficoltà sono riusciti a resistere, meritando ampiamente la qualificazione alla prossima Champions League. I meriti vanno senza dubbio a Stefano Pioli, capace di tirare fuori da ognuno dei suoi ragazzi il meglio. La dirigenza allo stesso modo ha fatto uno splendido lavoro, con Paolo Maldini che sta dimostrando di essere un ottimo dirigente.

Proprio l’ex bandiera del Milan ha parlato nella giornata odierna da Casa Milan, ringraziando i tifosi che giornalmente sostengono il club di via Aldo Rossi. Maldini è fermamente convinto che i lombardi possano stare tra i top club europei: “Grazie ragazzi per il vostro sostegno in questi anni, lo posso dire sia da calciatore e anche da dirigente. Questo è solamente l’inizio, è un traguardo, ma è un punto di partenza, non di arrivo. Ci sono stati momenti difficili e ce ne saranno ancora. Li abbiamo affrontati credo nella giusta maniera. Siamo il Milan e dobbiamo essere protagonisti. Grazie ancora”.

