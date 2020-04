Milan, l’ex Rami rivela: “Avevo problemi con Inzaghi, ecco perché. Napoli? Benitez mi chiamò”

La verità di Adil Rami.

Il difensore francese di origine marocchina, attualmente tra le fila dell’PFC Soci, ha vestito la maglia del Milan da gennaio 2014 a giugno 2015. Trentanove presenze e quattro reti collezionate in una stagione e mezza, ma gli ottimi numeri non sono stati sufficienti per trattenere il giocatore, trasferitosi poi al Siviglia, in rossonero. Nel corso di una diretta su Instagram con Paolo Cannavaro, il classe ’85 ha svelato alcuni retroscena in merito all’avventura al club di Via Aldo Moro e ha ammesso anche di essere stato vicino ad un’altra società italiana.

“Ho iniziato a giocare a calcio ammirando i difensori italiani, anche se oggi il calcio è cambiato molto. Voi – ha detto Rami – andavate giù duro, adesso non si può entrare forte. Neymar non lo possiamo toccare, Ronaldo non lo possiamo toccare. Quando era al Valencia mi ha chiamato Benitez per andare al Napoli, io gli ho risposto che mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, ma a Milano. Così sono andato al Milan: a me è piaciuto moltissimo, ma ho avuto un problema col tuo amico Pippo Inzaghi. Non voglio parlare male di lui, ma mi ha fatto delle critiche che non mi sono piaciute”.

Milan, Kakà: “Con i tifosi amore a prima vista, Ancelotti uno dei migliori. Vi racconto il gol contro l’Inter”