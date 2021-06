Milan, Leao resta una colonna portante: i rossoneri puntano forte sul portoghese

Il Milan ha intenzione di puntare ancora su Rafael Leao nonostante l'ultima stagione non sia stata troppo esaltante

L'attaccante portoghese ha altri tre anni di contratto con i rossoneri e a meno di un'offerta folle resterà al suo posto anche nella prossima stagione. Il campionato appena concluso non ha regalato prestazioni indimenticabili da parte del centravanti lusitano che ha comunque raggiunto la finale degli Europei U21 con la propria nazionale. L'ipotesi di cedere in prestito l'ex attaccante del Lille è praticamente pura utopia, sebbene a un giovane talento come il suo servirebbe maggiore continuità. Il Milan ha la forte intenzione di puntare su di lui anche nella prossima stagione, quando gli uomini guidati da Stefano Pioli saranno impegnati anche in Champions League. Un traguardo ottenuto dopo più di 7 anni di assenza e di conseguenza l'obiettivo è quello di rinforzare ancor di più la rosa e non di indebolirla