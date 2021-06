Morte Seid Visin, la replica del padre: “Mio figlio non si è ucciso per razzismo”

Parla Walter Visin, padre adottivo di Seid Visin, l'ex calciatore di 20 anni, che ieri si è tolto la vita

Trasferitosi in Italia da bambino, Seid ha vissuto per alcuni anni a Nocera Inferiore - città dei suoi genitori adottivi, per poi trasferirsi a Milano e cercare di sfondare nel grande calcio. Da lì l'esperienza nel vivaio rossonero, dove era stato compagno di squadra di Gigio Donnarumma , poi la parentesi al Benevento . Infine la decisione, nella stagione 2016-17, di abbandonare il sogno di diventare un grande calciatore continuando però a giocare a calcio a 5 . A proposito della lettera scritta due anni dal giovane figlio e inviata ad alcuni amici, il genitore ha dichiarato all'Ansa.

"Mio figlio non si è ammazzato perché vittima di razzismo. È sempre stato amato e benvoluto, stamane la chiesa per i suoi funerali era gremita di giovani e famiglie. Fu uno sfogo, era esasperato dal clima che si respirava in Italia. Ma nessun legame con il suo suicidio, basta speculazioni. Quanto alle cause dell'accaduto, non voglio parlare delle questioni personali di mio figlio. Dico solo che era un uomo meraviglioso".