Milan, le verità di Ibrahimovic: “Confronto con Gazidis? Non è stato svelato tutto, ecco cosa ci siamo detti”

Zlatan Ibrahimovic senza freni.

Milan, il solito Ibrahimovic: “Non conosco Rangnick, ma lui sa chi sono io”

L’attaccante svedese del Milan è tornato sul confronto avuto con Ivan Gazidis, qualche settimana fa,infatti, lo scandinavo si è rapportato in modo accesso con il dirigente rossonero. L’ex Los Angeles Galaxy, attraverso le colonne di Sportweek, ha svelato alcuni retroscena legati proprio a quell’incontro.

“Quello che è uscito della riunione famosa è solo il 10 percento di quello che è successo (ride ndr). Ma non era cattiveria, quella. Era parlare per me e per la squadra. Parlarsi in faccia, chiaramente, per avere risposte sulla situazione, sul nostro futuro”.