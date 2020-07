Milan, il solito Ibrahimovic: “Non conosco Rangnick, ma lui sa chi sono io”

Il solito Zlatan Ibrahimovic.

VIDEO Juventus-Atalanta, Sarri sorprende: “Se contro il Milan ci fosse stato Dybala…”

L’attaccante svedese del Milan è stato protagonista insieme a Diletta Leotta del lancio di un app relativa al fitness e nel corso di un’intervista rilasciata a Rai Sport ha risposto così a una domanda relativa al possibile approdo in rossonero di Rangnick. Il campione scandinavo ha tessuto le lodi di Stefano Pioli e detto la sua sul tecnico tedesco accostato al club di Via Aldo Rossi.

VIDEO Juventus-Atalanta, Sarri: “Vi spiego il vero problema di Chiellini….”

“Pioli per me è un signore perché non è facile lavorare in questa situazione come sta facendo lui, però la squadra è dietro di lui. Pioli è molto simile ad Allegri, se avesse avuto la squadra di Allegri sono sicuro al 200% che avrebbe vinto lo scudetto facilmente. Rangnick non lo conosco, con tutto il rispetto ma non lo conosco. Però lui lo sa chi sono io”.