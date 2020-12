Milan-Lazio, Pioli: “Orgogliosi del nostro cammino. Lotta Scudetto? Posso solo dire che siamo ambiziosi”

Il Milan si prepara al big match di “San Siro” contro la Lazio.

Milan-Lazio, Amelia: “Pioli sottovalutato, Ibrahimovic e Maldini top. Gol lampo di Leao significa una cosa”

I rossoneri si apprestano ad ospitare i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi orfani di diversi titolari tra i quali spicca chiaramente il nome di Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico del club di Via Aldo Rossi, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha ripercorso le tappe di questo Milan.

Serie A, designazioni arbitrali 14a giornata: Milan-Lazio a Di Bello, Juventus-Fiorentina…

“Siamo tutti orgogliosi. Mi sono confrontato con la società e anche loro sono molto contenti. Avere un club forte alle spalle fa la differenza. Sono orgoglioso di far parte del Milan e allenare questa squadra. Il match con la Lazio: vale tanto. Alla squadra ho detto che stiamo lavorando tanto, ma domani serve un ultimo sforzo per chiudere al meglio l’anno. Abbiamo delle assenze, ma stiamo bene anche noi. L’anno scorso quando abbiamo battuto le nostre rivali abbiamo avuto più fiducia. La vittoria dell’Olimpico fu dura ma molto positiva. Sono stati passaggi importanti, cerchiamo conferme partita dopo partita, chiudendo al meglio questa parte di stagione senza pensare a quello che sarà il futuro. Importante giocare come sappiamo, con i nostri stimoli e principi di gioco, poi si vedrà il risultato finale. Non c’è un dopo, c’è solo questa partita. Ogni squadra ha le sue caratteristiche e qualità, noi le nostre. Svilupperemo il tutto al meglio. Lotta Scudetto? Siamo ambiziosi, se dico che domani vogliamo vincere è perché cerchiamo di essere sempre più forti. Il futuro si costruisce non pensando a dove essere a maggio, ma a ciò che faremo domani. I salti in avanti, i progressi. Non ci tiriamo indietro, non pensiamo a nient’altro che prepararci e vincere la prossima. Mercato? Le mie idee e quelle dell’area tecnica vanno di pari passo”.