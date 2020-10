Milan, l’analisi di Gazidis: “Attraversiamo momento positivo, abbiamo una strategia. Maldini? Rispondo così”

Ivan Gazidis commenta il lavoro della società in sede di mercato e si proietta al futuro.

Milan-Sparta Praga, Krunic: “Sarà un match complicato. Nuovo ruolo? Ho il mio pensiero”

L’amministratore delegato del Milan, a margine dell’assemblea dei soci, ha tessuto le lodi di Paolo Maldini che sta già lavorando per la sessione invernale di calciomercato. Le parole del dirigente del club di Via Aldo Rossi.

“Se dovessimo qualificarci alle coppe per la stagione 2021-22, la nostra prossima valutazione avverrà nell’ottobre 2021. La Uefa esaminerà l’andamento degli ultimi anni, eliminando gli effetti del covid. Se la tendenza finanziaria andrà in maniera positiva, discuteremo il nostro percorso con le regole in atto. Sarebbe prematuro avere delle discussioni adesso, ma con la disciplina finanziaria che stiamo utilizzando, anche grazie ad una proprietà forte, siamo sicuri che arriveremo al percorso giusto per essere conformi alle regole dell’Uefa. Stiamo attraversando un momento positivo, ma il percorso è ancora lungo e impegnativo. Il club ha una proprietà forte alle spalle che ha fiducia nella programmazione. Abbiamo una strategia chiara: ingaggiare alcuni dei migliori talenti del mondo e farli crescere con noi. Si è appena chiusa la finestra di mercato estiva e siamo molto soddisfatti. La direzione sportiva guidata da Paolo Maldini si sta già attrezzando per la finestra invernale e siamo fiduciosi”.