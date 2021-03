Milan, la carica di Brahim Diaz: “Ibrahimovic fenomenale. Raggiungere l’Inter? Ecco cosa ne penso”

Parola a Brahim Diaz.

Italia Under 21, Gabbia: “Infortunio col Milan, periodo particolare. Scamacca? Sono sicuro di una cosa”

Il rush finale della corrente stagione agonistica è alle porte e mai come adesso la tenacia, la determinazione e la fame possono fare la differenza per raggiungere gli obiettivi di qualsiasi squadra del massimo campionato italiano. Alla luce degli aspetti evidenziati prima, il jolly offensivo marocchino con cittadinanza spagnola alla corte di Stefano Pioli, Brahim Diaz, ha suonato la carica in vista degli ultimi dieci match che il Milan dovrà affrontare per soddisfare le proprie aspirazioni. Di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Marca.

“Raggiungere l’Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite. Abbiamo una rosa che unisce i giovani all’esperienza. Continuiamo così per raggiungere obiettivi e lottare per la Serie A. Il legame con Ibrahimovic è fenomenale, ti prende al massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore. Mi piace la pressione e conosciamo già il club che è il Milan. Sono molto felice di indossare la loro maglia e farò del mio meglio“, ha concluso Brahim Diaz.

VIDEO Serie A, top e flop della 28ª giornata: Ibrahimovic e Mertens salgono, Pirlo scende. L’Atalanta..