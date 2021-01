Milan, Ibrahimovic al Festival di Sanremo: per Zlatan lo stesso cachet di Fiorello! Dettagli e retroscena

Dal 2 al 6 marzo 2021 andrà in scena la 71a edizione del Festival di Sanremo.

Milan, Ibrahimovic ed il Festival di Sanremo: Amadeus conferma la presenza fissa di Zlatan, ecco il suo cachet

La coppia composta da Amadeus e Fiorello sarà di nuovo protagonista all’Ariston dopo l’enorme successo ottenuto lo scorso anno soprattutto per quanto riguarda gli ascolti. Nel frattempo il noto conduttore anche de ‘I soliti Ignoti‘, nel corso della conferenza stampa di presentazione de ‘L’anno che verrà‘, ha confermato gli ospiti della kermesse tra i quali figurerà anche Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan sarà presente in quattro delle cinque le serate di Sanremo.

Il campione svedese, stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale ‘Chi’, avrebbe firmato il contratto per partecipare alla kermesse lo scorso 30 dicembre. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha anche confermato che Zlatan non sarà presente alla seconda serata (in programma il 3 marzo), perchè dovrà rispettare gli impegni di campionato essendo il Milan impegnato nel turno infrasettimanale di campionato.Per quanto concerne il compenso e l’abbigliamento del centravanti scandinavo si portano avanti due tesi. L’attaccante rossonero vestirà solo ed esclusivamente completi firmati Dsquared2 di cui è già testimonial. Dovrebbe percepire circa 50 mila euro a serata, cifra che verrà portata a casa anche da Fiorello come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia.