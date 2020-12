Milan, Ibrahimovic ed il Festival di Sanremo: Amadeus conferma la presenza fissa di Zlatan, ecco il suo cachet

Dal 2 al 6 marzo 2021 andrà in scena la 71a edizione del Festival di Sanremo.

La coppia composta da Amadeus e Fiorello sarà di nuovo protagonista all’Ariston dopo l’enorme successo ottenuto lo scorso anno soprattutto per quanto riguarda gli ascolti. Nel frattempo il noto conduttore anche de ‘I soliti Ignoti‘, nel corso della conferenza stampa di presentazione de ‘L’anno che verrà‘, ha confermato gli ospiti della kermesse tra i quali figurerà anche Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan sarà presente in tutte e cinque le serate di Sanremo senza dover perdere neanche una partita di campionato, ma qui ci sono delle perplessità.

“Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo”.

Come riportato da “Calcio e Finanza”, l’attaccante svedese aveva preso accordi con il direttore artistico Amadeus prima di firmare il rinnovo di contratto con i rossoneri, ma Ibra rischia di saltare la sfida contro l’Udinese del 3 marzo e quella contro il Verona del 7. Il club di via Aldo Rossi, attraverso una nota, ha provato a fare chiarezza in merito alla questione.

“In merito all’annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità”.

Per quanto riguarda il cachet che percepirà Zlatan Ibrahimovic non è ancora noto saperlo, senza dubbio la cifra che percepirà lo svedese sarà importante conoscendo anche le doti negoziali dell’agente Mino Raiola. Nella scorsa edizione, come conferma il giornalista Davide Maggio, la moglie di Cristiano Ronaldo aveva richiesto 140 mila euro mentre Alketa Vejsiu, Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello avrebbero portato a casa circa 20 mila euro a testa. Ragionevolmente è plausibile ipotizzare che l’ex Los Angeles Galaxy potrebbe chiedere almeno un compenso pari a 150 mila euro visto e considerato che sarà presente in tutte le serate della storica kermesse musicale.