Milan, Gazidis: “Ibra come un leone. Donnarumma? Non c’è un problema Raiola”

Le parole dell'amministratore delegato rossonero in merito all'addio dell'estremo difensore e alla riconferma dello svedese

L'amministratore delegato rossonero si è soffermato sul profilo di Zlatan Ibrahimovic e ha detto la sua in merito all'addio di Gigio Donnarumma che non ha rinnovato il proprio contratto. Le parole del dirigente del club di Via Aldo Rossi nel corso dell'intervista rilasciata all'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport".

"Conoscerlo è stato sorprendente. È straordinariamente divisivo: o lo ami o lo odi. Investe su questa caratteristica per motivare se stesso. Non si accontenta mai, è sempre sopra le righe. Il leone se lo sente addosso, ma ovviamente non pensa di essere Dio. Donnarumma? Non voglio rivelare i dettagli né la tempistica. Alla fine la decisione è sempre del calciatore. È stato un professionista eccezionale, nutro una stima assoluta nei suoi confronti e rispetto le sue scelte. Ha fatto ciò che pensava fosse meglio per sé e ci sono alcune ragioni dalla sua parte. De-raiolarizzare il Milan? Non è un nostro obiettivo. Non abbiamo problemi con Raiola. I singoli casi li analizziamo senza pregiudizi".