Milan, Gazidis entusiasta: “Orgoglioso di far parte di questo club, possiamo crescere ancora”

Ivan Gazidis e il plauso al suo Milan.

VIDEO Sampdoria-Milan, è festa rossonera: Theo Hernandez e Castillejo, il pullman si trasforma in discoteca

Il CEO del club di Via Aldo Rossi, ai microfoni di Milan Tv, si è espresso in merito al cammino avuto finora in campionato dai rossoneri che al momento occupano il primo posto in classifica.

Serie A, Crotone-Napoli 0-4: poker azzurro e terzo posto in classifica, Gattuso sorride

“Milano è una città che abbraccia modernità, creatività e con grande storia ma anche una città che guarda avanti. Queste qualità le vogliamo vedere anche sul campo con una squadra moderna e che gioca calcio progressista e con giocatori che indossano la maglia con orgoglio. Questa è la visione della squadra e che dovrà giocare nello stadio più bello del mondo. Questo futuro non è troppo lontano ed è un ispirazione per me. Sono convinto che la Serie A possa tornare al top del calcio mondiale. Il Milan ha le maggiori potenzialità di crescita. Ne ero convinto quando ho accettato questa sfida e ne sono ancora più convinto oggi. Vedere la nostra strategia prendere forma è una grande soddisfazione per me. Sono un amante del calcio e mi sento orgoglioso e privilegiato di fare parte di questo grande club. Voglio fare un augurio a tutti i tifosi e i milanesi per la festa di Sant’Ambrogio. Spero che potremo sentirci sempre vicini e uniti alle persone che amiamo e mi auguro che presto potremo ritrovarci con i nostri cari e gioire insieme per il nostro Milan”.