Serie A, Crotone-Napoli 0-4: poker azzurro e terzo posto in classifica, Gattuso sorride

Passeggiata sul velluto per il Napoli di Gattuso che asfalta il Crotone con un secco 4-0 in trasferta.

Gli azzurri hanno superato senza problemi l’ostacolo rossoblu grazie a una prestazione solida e soprattutto anche per la debolezza dell’avversario che non per caso occupa l’ultimo posto in classifica. I partenopei si sono portati in vantaggio al 30′ del primo tempo grazie a una rete splendida messa a segno da Lorenzo Insigne, il raddoppio nella ripresa porta la firma di Lozano che non lascia scampo ai pitagorici. Il 3-0 è opera di Diego Demme che deposita in rete su servizio perfetto offertogli da Dries Mertens, il poker lo sigla Andrea Petagna che nei minuti di recupero trova la gioia del gol. Il Napoli con questi tre punti si porta al terzo posto in classifica con 20 punti totalizzati, alla pari della Juventus e a-3 da Milan che giocherà questa sera in casa della Sampdoria.