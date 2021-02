Milan-Crotone, show Rebic: “Ibrahimovic un professionista. Se siamo da Scudetto? Ho la mia idea”

Milan-Crotone: protagonista la coppia offensiva Rebic-Ibrahimovic.

Serie A, Milan-Crotone 4-0: bis per Ibrahimovic e Rebic, rossoneri di nuovo al primo posto

Bis sia per lo svedese che per il croato e il Milan può continuare a sognare uno Scudetto impensabile fino a qualche mese fa. La compagine guidata da Stefano Pioli controsorpassa l’Inter di Antonio Conte e si appresta a vivere un’altra settimana da prima in classifica. L’attaccante ex Fiorentina è stato protagonista assoluto insieme al ragazzo venuto da Malmö e ha parlato così ai microfoni di ‘SkySport’ a margine della vittoria maturata contro il Crotone di Giovanni Stroppa.

Milan-Crotone 4-0, delusione Stroppa: “Abbiamo dimostrato carattere, fa male prendere gol così. Maldini..”

“Sono molto felice perché ho fatto due gol oggi ma soprattutto perché abbiamo portato a casa tre punti. All’andata non mi portò bene quella partita perché mi feci male, ma ora sono contento e spero che di continuare così. Ho avuto un po’ di sfortuna nella prima parte di stagione per via dell’infortunio e poi del Covid. Ora sto tornando e spero che vada tutto per il meglio. Milan da scudetto? Noi siamo primi e oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Dobbiamo continuare a lavorare e giocare così. Ibrahimovic è un grande professionista e uno dei migliori giocatori della storia del calcio e un esempio per tutti noi”.

Milan-Crotone 4-0, Pioli: “Abbiamo tante alternative, Ibrahimovic un campione. La classifica..”