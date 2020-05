Milan, Calhanoglu risponde ai tifosi: “In Italia sto bene, svelo il mio ruolo ideale. Il gol più importante…”

“Mi sento un trequartista, anche in Germania mi piaceva giocare lì”.

Parola di Hakan Calhanoglu. Diverse sono state le domande poste dai tifosi rossoneri alle quali il jolly offensivo di Stefano Pioli ha risposto attraverso il profilo Instagram del club meneghino: dalla scelta di vestire proprio la maglia numero 10, al gol più importante messo a segno fin qui con la maglia del Milan. “Il numero 10 è il mio preferito da quando sono piccolo. L’ambientamento in Italia? Quando sono arrivato a Milano è stato difficile per me, dovevo parlare una nuova lingua e ancora sto lavorando per impararla bene. Mi trovo bene in Italia, perché è un paese bello, con gente molto semplice e simile a quella che c’è in Turchia. Spero che tutti i tifosi stiano bene, così come le loro famiglie. In questo periodo, difficile per tutti noi, dobbiamo essere forti, seguire le regole, sperando di vederci presto a San Siro”, sono state le sue parole.

Milan, i rossoneri aspettano Ibrahimovic: nel weekend il rientro in Italia, ma il futuro è un rebus. Le ultime

“Il gol più importante è stato quello all’Atalanta. Sono stato molto contento anche della doppietta contro il Torino in Coppa Italia, perché sono entrato dalla panchina e abbiamo vinto la partita. È stato un giorno incredibile. I più simpatici in squadra? Nel nostro spogliatoio ci sono tanti calciatori simpatici, il primo è Kessié, poi posso dire Leao, Bennacer e Castillejo, ma lo sono un po’ tutti. Il mio piatto preferito? Riso bianco con carne. Ascolto musica turca, hip hop e reggaeton”, ha concluso.

Intanto, in casa rossonera proseguono le sessioni di allenamento individuali a Milanello dopo il via libera da parte del Viminale e le visite mediche eseguite nei giorni scorsi.

Milan, Scaroni: “Ci sono alcuni contagiati, Maldini sta bene. Ibrahimovic? Tornerà a giocare”