Milan, brutte notizie per Stefano Pioli: stop per Kjaer e Brahim Diaz. La nota del club

Altre due assenze gravano sul prosieguo stagionale del Milan.

Dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Inter, nel “Derby della Madonnina” di Coppa Italia, per il tecnico rossonero, Stefano Pioli non arrivano buone notizie dall’infermeria. Attraverso i propri canali, la compagine rossonera ha comunicato le diagnosi circa gli infortuni di Simon Kjaer e Brahim Diaz. Di seguito la nota del club.

“Ieri sera Simon Kjaer si è infortunato al muscolo retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana. Brahim Diaz ha un problema ai flessori della coscia sinistra, ha già iniziato le cure del caso e verrà monitorato secondo evoluzione clinica”.