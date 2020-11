Milan, Brahim Diaz esalta Ibrahimovic: “Spettatore in prima fila dello show di Benjamin Button”

Il Milan si impone contro l’Udinese.

Udinese-Milan, Ibrahimovic: “Dirò a Maldini che se non mi fa il contratto di un anno non gioco più”

I rossoneri mettendo ko l’Udinese vincendo 2-1 in trasferta mantengono e consolidano il primato nella classifica di Serie A. Protagonista del match Zlatan Ibrahimovic, che con un assist e un gol in rovesciata ha siglato la vittoria del Milan all’82’. L’attaccante svedese da abile trascinatore ha creato un ottimo rapporto con in suoi compagni di squadra, tanto da ricevere complimenti dal giovane talento rossonero, Brahim Diaz, che lo esalta sul suo profilo Twitter: “Ibra”: “Spettatore in prima fila dello show di Benjamin Button”.

Udinese-Milan, Pioli: “Sto allenando una squadra forte. Scudetto? Ibra può dire quello che vuole”

Adesso, in attesa di proseguire la marcia trionfale, i rossoneri hanno un altro impegno importante che li attende giovedì 5 novembre per la terza giornata di Europa League contro il club francese Lilla, che milita nella Ligue 1, massima divisione del campionato francese di calcio.