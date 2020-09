Milan-Bologna, Tonali: “Giocare a San Siro emozione unica. Pioli ha le idee chiare, Ibrahimovic un esempio”

Il Milan supera 2-0 il Bologna e centra la prima vittoria stagionale.

I rossoneri hanno aperto nel migliore dei modi la stagione 2020/21 grazie alla solita prestazione di Zlatan Ibrahimovic che ha messo a segno una doppietta. Esordio in campionato in quel di San Siro per Sandro Tonali che, ai microfoni di Milan TV, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Giocare a San Siro è sempre bello, ha fatto la storia del calcio. I tifosi si sono sentiti, anche se pochi, abbiamo sentito calore. Pioli? Ci dice di lavorare molto, poi quando sei pronto ti fa giocare. Dobbiamo lavorare molto durante la settimana. Ibrahimovic? È sempre forte, oggi ci ha dato una grandissima mano. È un esempio. Stiamo già pensando alla partita di Europa League, ricorderà questa partita, ma sono già concentrato sulla prossima gara”.