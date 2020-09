Milan-Bologna, Pioli: “La squadra è in fiducia, abbiamo un obiettivo. Ibrahimovic? Ha un merito”

Il Milan centra subito la vittoria e apre al meglio la nuova stagione: 2-0 al Bologna e primi tre punti conquistati.

Serie A, Milan-Bologna 2-0: sempre e solo Zlatan Ibrahimovic, Pioli riparte con una vittoria

Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la prestazione dei suoi che hanno ricominciato da dove avevano lasciato.

“Quando una squadra sta bene mentalmente le gambe possono solo seguire, era una partita non facile contro un avversario intenso e molto offensivo. Giocata una partita importante essendo spesso propositivi e subendo poco, ci sono i presupposti per fare ancora meglio. Ibrahimovic? Credo che alla fine quando funziona la squadra i singoli vengono esaltati, abbiamo tante individualità di grande livello compreso Zlatan. La squadra ha fiducia e sa soffrire, ci sono le qualità tecniche che stiamo sfruttando al meglio. Dobbiamo essere ambiziosi ma il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo crescere e migliorare la posizione ottenuta nella scorsa stagione. Vogliamo intanto tornare in Europa e prima di farlo avremo di fronte un Bodo Glimt che non perde da oltre nove mesi. Ci sono tanti margini di miglioramento, non possiamo che essere soddisfatti. La cosa che mi preme è che abbiamo tre difensori fuori per infortuni e quindi siamo un po’ tirati in quel reparto. Il Milan deve prendere giocatori di qualità senza guardare la carta d’identità, mi auguro che da qui al 4 ottobre giocheremo quattro partita, poi sarà la società ad agire sul mercato”.