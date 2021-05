Milan-Benevento, Romagnoli: “ci aspettano 4 finali. Futuro? Chiedete alla società”

Il Milan ritrova il successo contro il Benevento.

Serie A, Milan-Benevento 2-0: Calhanoglu ed Hernández firmano il successo rossonero. La classifica

Una vittoria fondamentale in ottica qualificazione in Champions League, con i rossoneri che nelle ultime settimane avevano perso un po’ di smalto, ma stasera hanno ritrovato grande compattezza, portando a casa i tre punti. Al termine del match il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn in cui ha fatto il punto sul momento.

L’ex Sampdoria è contento per il successo, ma non si sbilancia sul suo futuro: “L’importante è rialzarsi e proseguire, ora ci aspettano ultime 4 partite e dobbiamo sempre fare di più. Io vorrei sempre giocare, le scelte le fa il mister ma sono a disposizione e sono pronto a dare tutto me stesso. Stiamo bene, abbiamo passato un periodo così così ma dobbiamo isolarci da tutto il resto. Dobbiamo lavorare bene e presentarci alla partita contro la Juve nel miglior modo possibile. Il mio futuro? Ho un altro anno di contratto, sono domande che dovete fare ai dirigenti”.