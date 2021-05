Serie A, Milan-Benevento 2-0: Calhanoglu ed Hernández firmano il successo rossonero. La classifica

Termina 2-0 il match di San Siro tra Milan e Benevento.

Nel match in programma a San Siro, il Milan di Stefano Pioli torna alla vittoria in campionato, dopo le recenti sconfitte in campionato contro Lazio e Sassuolo. A sbloccare il match un gol immediato del centrocampista offensivo rossonero, Hakan Calhanoglu, che al 6′ insacca in rete alle spalle dell’estremo difensore del Benevento, siglando il momentaneo 1-0 per il Milan. Il raddoppio della compagine rossonera arriva nella ripresa, con il gol di Theo Hernández che sigla il 2-0 al 60′. L’armata di Ibrahimovic e Co. supera così le streghe tornando al successo interno. Streghe sempre più invischiate nella zona rossa della classifica al terzultimo posto con 31 punti, gli stessi di Cagliari e Torino che domani avranno modo di allungare sulla zona retrocessione, portandosi rispettivamente a +3 dalle zone calde della classifica. Il Milan per 24 ore si riporta al secondo porto in classifica, a -13 dall’Inter, con i nerazzurri ormai sempre più con lo scudetto cucito addosso, il diciannovesimo per la compagine allenata da Antonio Conte, che ha già aperto i festeggiamenti in vista della matematica che potrebbe arrivare domani pomeriggio, dopo il match del Mapei Stadium tra Sassuolo ed Atalanta.

