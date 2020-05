Milan, ag. Kjaer: “Simon sta bene, ha seguito le indicazioni del club. Non vede l’ora di tornare in campo”

La parola a Mikkel Beck.

L’agente di Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb, in merito alla ripresa degli allenamenti, esprimendosi inoltre sullo stato di forma, sia fisica che morale, del proprio assistito:

“Kjaer sta bene, è rimasto a casa, ha sempre seguito le indicazioni del Milan. Ora gli allenamenti individuali sono ripartiti e aspettiamo di capire cosa succederà con quelli di squadra. Come tutti, non vede l’ora di poter tornare a lavorare con i suoi compagni, verso una specie di nuova normalità. Ma la situazione è in divenire, e magari mi sa dire lei che cosa succede in Italia“.

