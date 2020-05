Calciomercato Milan, la clamorosa rivelazione di Mihajlovic: “Ecco dove giocherà Ibrahimovic l’anno prossimo”

Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic?

Con ogni probabilità, l’esperto attaccante classe 1981, il cui contratto che lo lega al Milan scadrà il prossimo 30 giugno 2020 (con opzione per la stagione successiva), non vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione. Nei giorni scorsi, l’ex centravanti dei Los Angeles Galaxy è tornato in Italia ed ha già iniziato a lavorare sul campo di Milanello. Tuttavia, il suo futuro sembra essere ancora una volta lontano da Milano. Nelle ultime ore, infatti, ha fatto discutere non poco il botta e risposta tra Zlatan e… la Bundesliga. “Grazie Bundesliga, loro dicono e fanno”, ha scritto lo svedese sul proprio account Instagram dopo la ripartenza del campionato tedesco. Immediata la risposta dalla Germania: “Prego, tu sei il benvenuto”, l’invito della Bundesliga. “Ci vediamo presto”, la replica di Ibra.

Parole che non sono certamente passate inosservate, considerato il possibile addio al Milan del calciatore originario di Malmö. Eppure, secondo Sinisa Mihajlovic il futuro di Ibrahimovic potrebbe essere al Bologna, con il tecnico che aveva già provato a convincere il giocatore già nel corso della sessione invernale di calciomercato. “Mi ha chiamato qualche giorno fa: vedremo cosa decide in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o se tornerà in Svezia”, ha dichiarato a sorpresa l’allenatore rossoblù ai microfoni della trasmissione serba ‘Vece sa Ivanom Ivanovicem’. “Il Bologna l’anno prossimo vorrà lottare per andare in Europa”, ha poi aggiunto Mihajlovic.

D’altra parte, i due sono legati da un forte rapporto di amicizia. Seguiranno aggiornamenti…

