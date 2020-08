Calciomercato Milan, fumata bianca per Ibrahimovic: c’è l’accordo con lo svedese, cifre e dettagli

Sempre più vicina l’intesa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic.

Prosegue il dialogo, ma l’accordo resta a un passo. L’attaccante svedese classe ’81 aveva raggiunto la corte di Stefano Pioli durante la sessione invernale di calciomercato, cambiando completamente faccia alla compagine rossonera. Dopo l’esperienza in MLS tra le file dei Los Angeles Galaxy, Ibra Cadabra aveva espresso il desiderio di tornare nel calcio che conta, cogliendo subito l’occasione che la società milanese gli aveva concesso: 18 presenze condite da 10 reti e prestazioni autorevoli, hanno convinto la dirigenza del patron Scaroni ad offrire il prolungamento annuale del contratto al centravanti, dimostratosi vero equilibratore sia in campo che all’interno dello spogliatoio dei diavoli.

Per ufficializzare il rinnovo del contratto, però, ci sarebbero da limare soltanto gli ultimi dettagli legati ai bonus, con la differenza sull’ingaggio che con il passare dei giorni si è notevolmente ridotta. Nel weekend sarebbe dunque attesa la risposta di Ibrahimovic, dopo che il Milan ha messo sul piatto i fatidici 6 milioni di euro necessari per accontentare le richieste di giocatore ed entourage. Qualora il gigante nordico dovesse accettare tale offerta, diventerebbe il calciatore più pagato della rosa al pari di Gigio Donnarumma, dando seguito alla volontà di entrambe le parti di proseguire il percorso insieme ancora per un altro anno.

