Zeman: “Messina, presidente girava su cavallo bianco. Sognavo di allenare il Palermo”

"L'esperienza a Messina non è stata particolarmente prolifica a livello di risultati, anche se alla fine la formazione giallorossa in Serie B è arrivata ad un piazzamento da record per la propria storia calcistica. Successivamente, come tutti sappiamo, i peloritani hanno raggiunto anche la Serie A. Gestione particolarmente difficile, c'era Massimino come presidente. Era un presidente-tifoso ma un tifoso strano, nel senso che lui prima della partita in casa girava con un cavallo bianco, poi suggeriva di cambiare i numeri di maglia di alcuni giocatori per confondere gli avversari in fase di marcatura. Queste stranezze non potevo guardarle ma alla fine ci siamo divertiti. Se mi avessero detto che Messina sarebbe stata la mia ultima squadra siciliana? Non saprei dirlo, io vivo nel presente. Il mio sogno? Quando allenavo il settore giovanile del Palermo ambivo alla prima squadra".