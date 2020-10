Serie D, colpo a sorpresa: Hernan Barcos ad un passo dal FC Messina. I dettagli

Hernan Barcos ad un passo dal ritorno in Europa.

Il FC Messina è pronto a mettere a segno un colpo importante, con l’esperto attaccante argentino – reduce dall’esperienza in Bangladesh con il Bashundhara Kings – che potrebbe firmare nei prossimi giorni il contratto che lo legherà al club siciliano per un anno.

Secondo quanto riportato da ‘Tyc Sports’, la trattativa sarebbe ormai in fase avanzata e potrebbe essere ufficializzata entro la prossima settimana, quando El Pirata sbarcherà in Sicilia e si sottoporrà alle visite mediche di rito. Un giocatore che vanta anche quattro presenze con la maglia della Nazionale argentina al fianco di Lionel Messi, Gonzalo Higuain e Sergio Aguero, oltre ad aver giocato in Cina, Ecuador, Brasile e Portogallo dopo i primi anni al Racing. Ora per lui una possibile nuova avventura in Italia, in Serie D.

