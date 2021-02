Barcellona, curiosità per la “Pulga”: Messi non solo fantasista, ma anche nella top ten dei miglior “attaccanti-difensori” europei

L’esaltazione del 10: talento puro, estrema qualità e freddezza, ma non solo.

Manchester City, Agüero a 360°: “Gli anni all’Atletico Madrid, l’Argentina e Messi. Tutto su Guardiola e il mio futuro”

Lionel Messi è l’emblema di gol sensazionali, di giocate da extraterrestre, di assist e di dribbling da capogiro. Sono state scritte pagine su pagine riguardo all’abilità della Pulga con la palla al piede ed in merito alla sua capacità di irrompere le retroguardie avversarie. Tuttavia, non viene detto quasi nulla sul talento in fase difensiva dell’asso argentino, l’aspetto meno in luce del suo gioco. Una statistica compilata dal portale Fbref.com indica il talento originario di Rosario come il secondo tra i migliori attaccanti d’Europa per efficacia in pressione.

Serie D, FC Messina: Rigoli positivo al Covid 19 e ricoverato in Ospedale, il club lo esonera con una telefonata. I dettagli

I numeri dicono che, considerando le gare ufficiali di Champions League e le partite dei massimi campionati europei, l’attaccante che pressa meglio gli avversari è il polacco Robert Lewandowski con un’efficacia del 34,1%. Subito dietro il bomber del Bayern Monaco c’è il 10 del Barcellona, con ben 69 recuperi della sfera bianca su 209 tentativi effettuati. Il terzo gradino del podio è occupato dall’attaccante brasiliano in forza al Paris Saint Germain, Neymar. L’ex compagno di squadra di Messi ha un tasso di efficacia in fase difensiva pari al 33%. ‘El Mesias’ è dunque anche più efficiente di Kylian Mbappé (sesto in classifica) e di Cristiano Ronaldo (ottavo).

Boscaglia: “La squadra è maturata. Lucca deve pensare solamente a lavorare. Assenza Valente? Kanoute..”