Contest, vinci la maglia celebrativa della Finale di Coppa Italia Palermo-Inter del 2011

Mediagol premierà i commenti più votati con la t-shirt celebrativa della finale di Tim Cup del 2011. In palio 100 magliette

Commenti che violano la policy saranno rimossi. Può partecipare max 1 persona per iscrizione (in caso di più commenti sarà ritenuto valido solo il primo postato). Non si può partecipare con più account registrati. In caso di parità procederemo ad un sorteggio. Le taglie sono assortite (prevalentemente M e L), non possono essere garantite le misure. Fino esaurimento. Non è possibile provare le t-shirt. Il ritiro sarà organizzato in più giorni, su appuntamento, in modo da consentire il rispetto delle norme anti covid.